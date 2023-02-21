Панкрашина (Дудинова) Клавдия
Место рожденияс. Гулынки
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Гулынки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демин Николай
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкрашин Михаил
Отец ребёнка: Панкрашин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панкрашин Владимир
Отец ребёнка: Панкрашин ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панкрашин ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панкрашин ?
Смерть
Неизвестно