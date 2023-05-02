Федько Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти15.08.1937
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Федько Василий Данилов
Мать: Белоус Евдокия Диомидова
Бракосочетание
02.02.1898 ст.
Жена: не указана
с.Малые Будки Роменского уезда Полтавской губернии
Рождение ребёнка
27.07.1916
Дочь: Титовец Мария Ивановна
Мать ребёнка: Евтушенко Екатерина Ивановна
Смерть
15.08.1937