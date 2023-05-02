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Федько Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

15.08.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Федько Василий Данилов

Мать: Белоус Евдокия Диомидова

Бракосочетание
02.02.1898 ст.

Жена: не указана

с.Малые Будки Роменского уезда Полтавской губернии
Рождение ребёнка
27.07.1916

Дочь: Титовец Мария Ивановна

Мать ребёнка: Евтушенко Екатерина Ивановна

Смерть
15.08.1937
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