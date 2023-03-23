Рыбьяков Абросим Михайлович
Место рожденияд.Козловая Дубровной округи
Дата рожденияОколо 1790
Дата смерти11.07.1845 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Козловая Дубровной округи
Рождение ребёнка
1814
Сын: Рыбьяков Галактион Абросимович
Мать ребёнка: Рыбьякова Домна(Орина) Лаврентьевна
Рождение ребёнка
17.10.1818
Сын: Рыбьяков Андрей Абросимович
Мать ребёнка: Рыбьякова Домна(Орина) Лаврентьевна
Кип, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Рыбьяков Федор Абросимович
Мать ребёнка: Рыбьякова Домна(Орина) Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Рыбьяков Филимон Абросимович
Мать ребёнка: Рыбьякова Домна(Орина) Лаврентьевна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Рыбьяков Елисей Абросимович
Мать ребёнка: Рыбьякова Домна(Орина) Лаврентьевна
Смерть
11.07.1845 ст.