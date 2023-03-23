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Рыбьяков Абросим Михайлович

Место рождения

д.Козловая Дубровной округи

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

11.07.1845 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Козловая Дубровной округи
Рождение ребёнка
1814

Сын: Рыбьяков Галактион Абросимович

Мать ребёнка: Рыбьякова Домна(Орина) Лаврентьевна

Утьма, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
17.10.1818

Сын: Рыбьяков Андрей Абросимович

Мать ребёнка: Рыбьякова Домна(Орина) Лаврентьевна

Кип, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Рыбьяков Федор Абросимович

Мать ребёнка: Рыбьякова Домна(Орина) Лаврентьевна

Утьма, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Рыбьяков Филимон Абросимович

Мать ребёнка: Рыбьякова Домна(Орина) Лаврентьевна

Утьма, Тевризский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Рыбьяков Елисей Абросимович

Мать ребёнка: Рыбьякова Домна(Орина) Лаврентьевна

Утьма, Тевризский муниципальный район, Омская область
Смерть
11.07.1845 ст.
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