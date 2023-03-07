Новикова (Дмитриева) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Дмитриева) Екатерина Дмитриевна

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Место рождения

Ногинск, Богородский, Московская область

Дата рождения

04.11.1883

Дата смерти

22.06.1931

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1883

Отец: Дмитриев Дмитрий Дмитриевич

Мать: Дмитриева Зиновия Павловна

Ногинск, Богородский, Московская область
Бракосочетание
12.10.1908

Муж: Новиков Владимир Иванович

Ногинск, Богородский, Московская область
Запись о браке № 78. Жених: И.д. Надсмотрщика низшего оклада Богородской почтово-телеграфной конторы Коллежский регистратор Владимир Иванович Новиков, православного вероисповедания, первый брак, 27 ле... Показать все
Рождение ребёнка
21.03.1918

Сын: Новиков Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Новиков Владимир Иванович

с. Тургиново Тверской губернии
Смерть
22.06.1931
Ногинск, Богородский, Московская область
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