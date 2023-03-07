Новикова (Дмитриева) Екатерина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения04.11.1883
Дата смерти22.06.1931
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1883
Бракосочетание
12.10.1908
Запись о браке № 78. Жених: И.д. Надсмотрщика низшего оклада Богородской почтово-телеграфной конторы Коллежский регистратор Владимир Иванович Новиков, православного вероисповедания, первый брак, 27 ле... Показать все
Рождение ребёнка
21.03.1918
Сын: Новиков Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Новиков Владимир Иванович
с. Тургиново Тверской губернии
Смерть
22.06.1931