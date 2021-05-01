Бабушкин Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабушкин Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.?

Дата смерти

?.05.2021

Пол

Мужской

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабушкина Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Бабушкина Римма Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабушкин Максим Николаевич

Мать ребёнка: Бабушкина Римма Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабушкин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Бабушкина Римма Ивановна

Рождение ребёнка
01.11.1975

Сын: Бабушкин Артём Николаевич

Мать ребёнка: Бабушкина Римма Ивановна

Смерть
?.05.2021

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