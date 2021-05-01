Бабушкин Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.?
Дата смерти?.05.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабушкина Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Бабушкина Римма Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабушкин Максим Николаевич
Мать ребёнка: Бабушкина Римма Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабушкин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Бабушкина Римма Ивановна
Рождение ребёнка
01.11.1975
Сын: Бабушкин Артём Николаевич
Мать ребёнка: Бабушкина Римма Ивановна
Смерть
?.05.2021