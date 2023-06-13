Миронова Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Александр Викторович

Отец ребёнка: Миронов Виктор Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова Марина Викторовна

Отец ребёнка: Миронов Виктор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миронов Виктор Михайлович

Смерть
Неизвестно