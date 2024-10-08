Дерьвянинов Кириан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДерьвянинов Кириан Васильевич

Дерьвянинов Кириан Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Дерьвянинов Василий Нестерович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерьвянинова Мавра Леонтьевна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Дерьвянинова) Праскевья Кирьяновна

Мать ребёнка: Дерьвянинова Мавра Леонтьевна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Дерьвянинов Алексей Кирианович

Мать ребёнка: Дерьвянинова Мавра Леонтьевна

Рождение ребёнка
1836

Сын: Дерьвянинов Ермил Кирианович

Мать ребёнка: Дерьвянинова Мавра Леонтьевна

Рождение ребёнка
1845

Сын: Дерьвянинов Епифан Кирианович

Мать ребёнка: Дерьвянинова Мавра Леонтьевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.