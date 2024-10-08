Дерьвянинов Кириан Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Дерьвянинов Василий Нестерович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Дерьвянинова) Праскевья Кирьяновна
Мать ребёнка: Дерьвянинова Мавра Леонтьевна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Дерьвянинов Алексей Кирианович
Мать ребёнка: Дерьвянинова Мавра Леонтьевна
Рождение ребёнка
1836
Сын: Дерьвянинов Ермил Кирианович
Мать ребёнка: Дерьвянинова Мавра Леонтьевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Дерьвянинов Епифан Кирианович
Мать ребёнка: Дерьвянинова Мавра Леонтьевна