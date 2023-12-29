Стругов Павел
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Стругов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Стругова) Анна
Мать ребёнка: Стругова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стругова Надежда
Военная служба
Неизвестно
Рядовой 6 роты 300 Заславского пехотного полка
Рождение ребёнка
06.09.1910
Дочь: Макарова (Стругова) Наталья
Мать ребёнка: Стругова Надежда
Рождение ребёнка
23.04.1917
Сын: Стругов Николай
Мать ребёнка: Стругова Надежда
Смерть
Неизвестно