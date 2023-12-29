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Стругов Павел

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Место рождения

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Стругов Григорий

Мать: не указана

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Стругова) Анна

Мать ребёнка: Стругова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стругова Надежда

Военная служба
Неизвестно
Рядовой 6 роты 300 Заславского пехотного полка
Рождение ребёнка
06.09.1910

Дочь: Макарова (Стругова) Наталья

Мать ребёнка: Стругова Надежда

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.04.1917

Сын: Стругов Николай

Мать ребёнка: Стругова Надежда

Дуван, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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