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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Жалнин Абрам
Пензенская обл., Чембарский р-н
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Абрамовна
Отец ребёнка: Жалнин Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рассказова Матрена Абрамовна
Отец ребёнка: Жалнин Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Жалнин Абрам
Смерть
Неизвестно