Малахов Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения10.09.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1981
Крещение
1982
Крёстный: Крёстная: Панина (Малахова) Екатерина Васильевна
Бракосочетание
2005
Регистрация: Отдел ЗАГС Краснослободского муниципального района (в администрации). Банкет: Дома у Малахова Ник. Вас.
Рождение ребёнка
26.07.2007
Сын: Малахов Артём Владимирович
Мать ребёнка: Малахова Альбина Николаевна
Рождение ребёнка
20.06.2009
Дочь: Малахова Елизавета Владимировна
Мать ребёнка: Малахова Альбина Николаевна
Развод
2010
Бракосочетание
2011
Краснослободск, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.06.2012
Сын: Малахов Семён Владимирович
Мать ребёнка: Малахова Наталья Анатольевна
Рождение ребёнка
04.11.2014
Дочь: Малахова Юлия Владимировна
Мать ребёнка: Малахова Наталья Анатольевна