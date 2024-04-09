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Малахов Владимир Николаевич

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Место рождения

Новая Карьга, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

10.09.1981

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1981

Отец: Малахов Николай Васильевич

Мать: Малахова Екатерина Николаевна

Новая Карьга, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Крещение
1982
Крёстный: Крёстная: Панина (Малахова) Екатерина Васильевна
Бракосочетание
2005

Жена: Малахова Альбина Николаевна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Регистрация: Отдел ЗАГС Краснослободского муниципального района (в администрации). Банкет: Дома у Малахова Ник. Вас.
Рождение ребёнка
26.07.2007

Сын: Малахов Артём Владимирович

Мать ребёнка: Малахова Альбина Николаевна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
20.06.2009

Дочь: Малахова Елизавета Владимировна

Мать ребёнка: Малахова Альбина Николаевна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Развод
2010

Жена: Малахова Альбина Николаевна

Бракосочетание
2011

Жена: Малахова Наталья Анатольевна

Краснослободск, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
07.06.2012

Сын: Малахов Семён Владимирович

Мать ребёнка: Малахова Наталья Анатольевна

Новая Карьга, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
04.11.2014

Дочь: Малахова Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Малахова Наталья Анатольевна

Новая Карьга, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
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