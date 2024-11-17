Иванов Геннадий Геннадьевич 17.02.1973 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иванов Геннадий Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1973

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1973

Отец: Иванов Геннадий Иванович

Мать: Иванова Клавдия Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Иван Геннадьевич

Мать ребёнка: Иванова-Степанова Елена Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова-Степанова Елена Владимировна

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