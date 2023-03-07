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Чирков Иван Терентьев

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Место рождения

поч. Кривцовской, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1715

Дата смерти

После 1721

Пол

Мужской

Отец

Около 1667 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1715

Отец: Чирков Терентий (Терешка) Тимофеев

Мать: не указана

поч. Кривцовской, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Кривцовской, Воздвиженский монастырь, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1721
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