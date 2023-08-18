Караваева Параскева Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Караваева Параскева Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1862 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1892

Сын: Караваев Прокопий Ефимов

Отец ребёнка: Караваев Ефим (Евфим) Гавриилов

дер. Караваевцы, Унинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Караваев Ефим (Евфим) Гавриилов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Караваевцы, Унинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1897
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