Караваева Параскева Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1892
Отец ребёнка: Караваев Ефим (Евфим) Гавриилов
дер. Караваевцы, Унинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Караваевцы, Унинская волость, Глазовский уезд, Вятская губерния, Российская империя
Смерть
После 1897