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Погодин Егор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1806

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Погодин Василий Евстафьевич

Мать: Погодина Акулина Григорьевна

Бракосочетание
1778

Жена: Погодина Устинья Минеевна

Козьмодемьяновское, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
24.02.1792

Сын: Погодин Иван Егорович

Мать ребёнка: Погодина Аксинья Гавриловна

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1795

Дочь: Варвара Егоровна

Мать ребёнка: Погодина Аксинья Гавриловна

Крохино, Козьмодемьяновская волость, Кашинский уезд
Смерть
Около 1806
Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
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