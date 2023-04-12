Погодин Егор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1806
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
1778
Козьмодемьяновское, Кашинский, Тверская область
Рождение ребёнка
24.02.1792
Мать ребёнка: Погодина Аксинья Гавриловна
Рождение ребёнка
04.12.1795
Дочь: Варвара Егоровна
Мать ребёнка: Погодина Аксинья Гавриловна
Смерть
Около 1806
Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область