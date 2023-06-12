Канельский Павел Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1918
Сын: Канельский Виктор Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Канельский Николай Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канельская Евгения Павловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1969