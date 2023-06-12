Канельский Павел Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канельский Павел Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1918

Сын: Канельский Виктор Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Канельский Николай Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канельская Евгения Павловна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1969