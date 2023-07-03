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Мираис
Мираис
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1963
Дата смерти
1969
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Игдисанова Суфия Музаффаровна
1922 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец: не указан
Мать:
Игдисанова Суфия Музаффаровна
Смерть
1969
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