Алёшкина (Поникаровская) Анастасия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алёшкина (Поникаровская) Анастасия Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.04.1912

Дата смерти

22.04.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1936

Дочь: Силуянова Римма Алексеевна

Отец ребёнка: Алёшкин Алексей Фёдорович

Опарино, Опаринский муниципальный район, Кировская область
Смерть
22.04.2002
Киров, город Киров, Кировская область
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