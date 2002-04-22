Алёшкина (Поникаровская) Анастасия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.04.1912
Дата смерти22.04.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.04.1912
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1936
Дочь: Силуянова Римма Алексеевна
Отец ребёнка: Алёшкин Алексей Фёдорович
Опарино, Опаринский муниципальный район, Кировская область
Смерть
22.04.2002
Киров, город Киров, Кировская область