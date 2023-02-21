Бебелин Павел Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бебелин Павел Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бебелин Николай Павлович

Мать: Бебелина Вера Яковлевна

Рождение ребёнка
13.10.1985

Дочь: Секретарева Ольга Павловна

Мать ребёнка: Зиничева Софья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зиничева Софья Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бебелин Олег Павлович

Мать ребёнка: Бебелина Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бебелина Елена Николаевна

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