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Федосеев Степан Афиногенович

Место рождения

с Вишера Псковская губерния

Дата рождения

Около 1870

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

с Вишера Псковская губерния
Рождение ребёнка
1900

Сын: Федосеев Неизвестно Степанович

Мать ребёнка: Вера

Вишера Псковской губернии
Рождение ребёнка
08.07.1903

Дочь: Сидорова Ольга Степановна

Мать ребёнка: Вера

с Вишера Новгородской губернии
Рождение ребёнка
1905

Сын: Федосеев Николай Степанович

Мать ребёнка: Вера

Вишера Псковской губернии
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Федосеева Елизавета Степановна

Мать ребёнка: Вера

Вишера Псковской губернии
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Федосеева Анна Степановна

Мать ребёнка: Вера

Вишера Псковской губернии
Рождение ребёнка
1920

Сын: Федосеев Алексей Степанович

Мать ребёнка: Вера

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Федосеева Наталья Степановна

Мать ребёнка: Вера

с Свинчус Рязанская губ.