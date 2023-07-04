Федосеев Степан Афиногенович
Место рожденияс Вишера Псковская губерния
Дата рожденияОколо 1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
с Вишера Псковская губерния
Рождение ребёнка
1900
Сын: Федосеев Неизвестно Степанович
Мать ребёнка: Вера
Вишера Псковской губернии
Рождение ребёнка
08.07.1903
Дочь: Сидорова Ольга Степановна
Мать ребёнка: Вера
с Вишера Новгородской губернии
Рождение ребёнка
1905
Сын: Федосеев Николай Степанович
Мать ребёнка: Вера
Вишера Псковской губернии
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Федосеева Елизавета Степановна
Мать ребёнка: Вера
Вишера Псковской губернии
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Федосеева Анна Степановна
Мать ребёнка: Вера
Вишера Псковской губернии
Рождение ребёнка
1920
Сын: Федосеев Алексей Степанович
Мать ребёнка: Вера
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Федосеева Наталья Степановна
Мать ребёнка: Вера
с Свинчус Рязанская губ.