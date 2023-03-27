Миронов Егор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронов Егор Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миронова Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миронова Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миронова Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов ? Егорович

Мать ребёнка: Миронова Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов ? Егорович

Мать ребёнка: Миронова Прасковья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Миронова Прасковья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Миронова Прасковья Тимофеевна

Смерть
1941
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