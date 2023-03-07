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Рукин Евгений Андреевич

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

06.10.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1991

Отец: Рукин Андрей Евгеньевич

Мать: Рукина Наталия Александровна

Пермь, Пермский, Пермский край
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