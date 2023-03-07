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Рукин Евгений Андреевич
Рукин Евгений Андреевич
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Место рождения
Пермь
, Пермский, Пермский край
Дата рождения
06.10.1991
Пол
Мужской
Отец
Рукин Андрей Евгеньевич
1972 г.р.
Мать
Рукина (Овчинникова) Наталия Александровна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1991
Отец:
Рукин Андрей Евгеньевич
Мать:
Рукина Наталия Александровна
Пермь
, Пермский, Пермский край
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