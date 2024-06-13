Семен Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1692
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1725
Сын: Иосиф Семенов
Мать ребёнка: Елена Екатерина Петрова (Нестерова)
Бракосочетание
До 1739
Место жительства
1739
Исповедная роспись. 51 год.
Место жительства
1743
Исповедная роспись. 56 лет.
Место жительства
1746
Исповедная роспись. 58 лет.
Место жительства
1748
Исповедная роспись. 60 лет.
Место жительства
1755
Исповедная роспись. 63 года.
Место жительства
1760
Исповедная роспись. 68 лет.
Место жительства
1765
Исповедная роспись. 86 лет.
Смерть
Неизвестно