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Семен Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1696 г.р.

Дети

Около 1725 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1725

Сын: Иосиф Семенов

Мать ребёнка: Елена Екатерина Петрова (Нестерова)

Бракосочетание
До 1739

Жена: Елена Екатерина Петрова (Нестерова)

Место жительства
1739
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 51 год.
Место жительства
1743
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 56 лет.
Место жительства
1746
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 58 лет.
Место жительства
1748
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 60 лет.
Место жительства
1755
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 63 года.
Место жительства
1760
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 68 лет.
Место жительства
1765
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись. 86 лет.
Смерть
Неизвестно

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