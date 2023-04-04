Гапшин Виктор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гапшин Виктор Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1936

Дата смерти

07.06.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гапшина Лидия Кузьминична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
10.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гапшина Лидия Кузьминична

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гапшина Лидия Кузьминична

Смерть
07.06.1983
Похороны
Около 09.06.1983
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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