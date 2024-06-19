Александра Ивановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Ивановна

Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Гришина Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Гришин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
24.07.1906

Сын: Гришин Борис Михайлович

Отец ребёнка: Гришин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
15.01.1909

Дочь: Гришина Домна Михайловна

Отец ребёнка: Гришин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
28.03.1914

Сын: Гришин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Гришин Михаил Петрович

Рождение ребёнка
27.05.1916

Дочь: Гришина Агриппина Михайловна

Отец ребёнка: Гришин Михаил Петрович

Смерть
Неизвестно

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