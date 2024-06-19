Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Гришина Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Гришин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
24.07.1906
Отец ребёнка: Гришин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
15.01.1909
Дочь: Гришина Домна Михайловна
Отец ребёнка: Гришин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
28.03.1914
Отец ребёнка: Гришин Михаил Петрович
Рождение ребёнка
27.05.1916
Дочь: Гришина Агриппина Михайловна
Отец ребёнка: Гришин Михаил Петрович
Смерть
Неизвестно