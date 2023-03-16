Москвин Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Москвин Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1909

Дата смерти

19.08.1991

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1909

Отец: Москвин Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1930

Дочь: Новикова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Москвина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фролова Галина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
19.08.1991
Чайковский, Чайковский, Пермский край
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