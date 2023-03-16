Москвин Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1909
Дата смерти19.08.1991
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1909
Отец: Москвин Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1930
Дочь: Новикова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Москвина Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фролова Галина Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
19.08.1991
Чайковский, Чайковский, Пермский край