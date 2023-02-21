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(Мосиенко) Анастасия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1894

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1894

Отец: Мосиенко Алексей Ефимович

Мать: Мосиенко Мелания Никитична

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