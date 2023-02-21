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(Мосиенко) Анастасия Алексеевна
(Мосиенко) Анастасия Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.10.1894
Пол
Женский
Отец
Мосиенко Алексей Ефимович
Мать
Мосиенко Мелания Никитична
Дети
Не указаны
Добавил:
С
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1894
Отец:
Мосиенко Алексей Ефимович
Мать:
Мосиенко Мелания Никитична
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