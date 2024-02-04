Маков Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти03.05.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1928
Дочь: Егорова (Макова) Анна Андреевна
Мать ребёнка: Макова Агрофена Ивановна
Рождение ребёнка
31.01.1937
Дочь: Попова (Макова) Галина Андреевна
Мать ребёнка: Макова (Морозова) Агрофена Ивановна
Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
03.05.1961