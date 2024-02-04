Маков Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маков Андрей Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

03.05.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1928

Дочь: Егорова (Макова) Анна Андреевна

Мать ребёнка: Макова Агрофена Ивановна

Рождение ребёнка
31.01.1937

Дочь: Попова (Макова) Галина Андреевна

Мать ребёнка: Макова (Морозова) Агрофена Ивановна

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
03.05.1961

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