Polak (Cohen) Anna
Место рожденияAmsterdam, Government of Amsterdam, North Holland, The Netherlands
Дата рождения25.04.1898
Дата смерти03.01.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1898
Отец: Cohen Benjamin Levie
Мать: Cohen Dinah
Amsterdam, Government of Amsterdam, North Holland, The Netherlands
Работа или профессия
Неизвестно
Телеграфистка | Netherlands, Civil Deaths, 1811-1965
Смерть
03.01.1953
The Hague, The Hague, South Holland, The Netherlands