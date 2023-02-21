Polak (Cohen) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Polak (Cohen) Anna

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Место рождения

Amsterdam, Government of Amsterdam, North Holland, The Netherlands

Дата рождения

25.04.1898

Дата смерти

03.01.1953

Пол

Женский

Отец

1849 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1898

Отец: Cohen Benjamin Levie

Мать: Cohen Dinah

Amsterdam, Government of Amsterdam, North Holland, The Netherlands
Работа или профессия
Неизвестно
Телеграфистка | Netherlands, Civil Deaths, 1811-1965
Смерть
03.01.1953
The Hague, The Hague, South Holland, The Netherlands
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