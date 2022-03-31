Makarova (Lysukhina) Dina Fedorovna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Makarova (Lysukhina) Dina Fedorovna

Место рождения

Починок, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

30.01.1936

Дата смерти

31.03.2022

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

Около 1893 г.р.

Муж

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1936

Отец: Lysukhin Fedor Andreev

Мать: Apolinaria Nikanorovna

Починок, Кирилловский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
08.03.1959

Муж: Makarov Nikolai Fedorovich

Рождение ребёнка
10.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Makarov Nikolai Fedorovich

Корково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
31.03.2022
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Суда, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область