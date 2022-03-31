Makarova (Lysukhina) Dina Fedorovna
Место рождения
Дата рождения30.01.1936
Дата смерти31.03.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1936
Отец: Lysukhin Fedor Andreev
Мать: Apolinaria Nikanorovna
Бракосочетание
08.03.1959
Рождение ребёнка
10.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Makarov Nikolai Fedorovich
Корково, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
31.03.2022
Череповец, город Череповец, Вологодская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Суда, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область