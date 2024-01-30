Александр Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.04.1914 ст.
Жениху 22, невесте 20. Поручители д. Иштомар Трофим Евстифиев, Евстифий Михайлов. По нев. д. Иштомар Ефим Акимов, Тимофей Беляков.
Рождение ребёнка
29.09.1918 ст.
Сын: Григорий Александров
Мать ребёнка: Изотова Федосья Максимова
Восприемник д. Иштомар Виктор Трофимов
Смерть
Неизвестно