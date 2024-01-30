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Александр Афанасьев

Место рождения

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
16.04.1914 ст.

Жена: Изотова Федосья Максимова

Жениху 22, невесте 20. Поручители д. Иштомар Трофим Евстифиев, Евстифий Михайлов. По нев. д. Иштомар Ефим Акимов, Тимофей Беляков.
Рождение ребёнка
29.09.1918 ст.

Сын: Григорий Александров

Мать ребёнка: Изотова Федосья Максимова

Иштомар, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Иштомар Виктор Трофимов
Смерть
Неизвестно

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