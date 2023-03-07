Сухих Аксиния Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухих Аксиния Ивановна

Сухих Аксиния Ивановна

avatar

Место рождения

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1803 и 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1803 и 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Сухих Григорий Анисимович

Отец ребёнка: Сухих Анисим Панфилович

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Сухих Сидор Анисимович

Отец ребёнка: Сухих Анисим Панфилович

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1832

Сын: Сухих Васса Анисимовна

Отец ребёнка: Сухих Анисим Панфилович

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Евдокия Анисимовна

Отец ребёнка: Сухих Анисим Панфилович

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1846 и 1847

Сын: Сухих Федор Анисимович

Отец ребёнка: Сухих Анисим Панфилович

Тырышинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сухих Анисим Панфилович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close