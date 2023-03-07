Сухих Аксиния Ивановна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1803 и 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1803 и 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Сухих Григорий Анисимович
Отец ребёнка: Сухих Анисим Панфилович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Сухих Анисим Панфилович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Сухих Анисим Панфилович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Евдокия Анисимовна
Отец ребёнка: Сухих Анисим Панфилович
Рождение ребёнка
Между 1846 и 1847
Отец ребёнка: Сухих Анисим Панфилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно