Михальчук Косма Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1886
Отец: Михальчук Андрей Иванов
Мать: Михальчук Текла Игнатова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1905 ст.
Дочь: Систук (Михальчук) Анастасия Космова
Мать ребёнка: Михальчук (Катеринчик) Акилина Даниилова
Речица, Рівненська область
Смерть
Неизвестно