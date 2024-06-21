Михальчук Косма Андреев 02.11.1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Михальчук Косма Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1886

Отец: Михальчук Андрей Иванов

Мать: Михальчук Текла Игнатова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михальчук (Катеринчик) Акилина Даниилова

Рождение ребёнка
01.11.1905 ст.

Дочь: Систук (Михальчук) Анастасия Космова

Мать ребёнка: Михальчук (Катеринчик) Акилина Даниилова

Речица, Рівненська область
Смерть
Неизвестно

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