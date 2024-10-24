Агафья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Ивановна

Место рождения

Макарино

Дата рождения

1789

Дата смерти

15.12.1845

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1788 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1804

Муж: Сила Агафонович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Степан Силин (Семенович)

Отец ребёнка: Сила Агафонович

Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Прасковья Силина

Отец ребёнка: Сила Агафонович

Смерть
15.12.1845
Причина смерти: натурально

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