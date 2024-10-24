Агафья Ивановна
Место рожденияМакарино
Дата рождения1789
Дата смерти15.12.1845
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1804
Муж: Сила Агафонович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1814
Отец ребёнка: Сила Агафонович
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Прасковья Силина
Отец ребёнка: Сила Агафонович
Смерть
15.12.1845
Причина смерти: натурально