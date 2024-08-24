Похабова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Похабова) Нюся Петровна
Отец ребёнка: Похабов Петр
Развод
Неизвестно
Муж: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Похабов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Похабов Петр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно