Похабова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Похабова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Похабова) Нюся Петровна

Отец ребёнка: Похабов Петр

Развод
Неизвестно

Муж: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Похабов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Похабов Петр Петрович

Отец ребёнка: Похабов Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно

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