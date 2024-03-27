(Хургин) Fanya Hurgina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хургин) Fanya Hurgina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Около 1973

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Хургин Моисей Абрамович

Мать: ?

Смерть
Около 1973
Moscow
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