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(Хургин) Fanya Hurgina
(Хургин) Fanya Hurgina
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1913
Дата смерти
Около 1973
Пол
Женский
Отец
Хургин Моисей Абрамович
1890 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец:
Хургин Моисей Абрамович
Мать:
?
Смерть
Около 1973
Moscow
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