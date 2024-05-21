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Иванов Иван Иванович

Место рождения

Фоминское, Большегорская волость, Тихвинский уезд

Дата рождения

1913

Дата смерти

28.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Иванов Иван

Мать: не указана

Фоминское, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Упоминание
Неизвестно
книга памяти
Рождение ребёнка
17.03.1940

Сын: Иванов Владимир

Мать ребёнка: Иванова (Окунева) Антонина Степановна

Фоминское, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Бракосочетание
До 1942

Жена: Иванова (Окунева) Антонина Степановна

Смерть
28.11.1941
Рождение ребёнка
03.02.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванова (Окунева) Антонина Степановна

Фоминское, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Похороны
Неизвестно
Залесье, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

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