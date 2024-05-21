Иванов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1913
Дата смерти28.11.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Иванов Иван
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
книга памяти
Рождение ребёнка
17.03.1940
Сын: Иванов Владимир
Мать ребёнка: Иванова (Окунева) Антонина Степановна
Бракосочетание
До 1942
Смерть
28.11.1941
Рождение ребёнка
03.02.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванова (Окунева) Антонина Степановна
Похороны
Неизвестно
Залесье, Волховский муниципальный район, Ленинградская область