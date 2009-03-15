Неровная (Иванова) Нина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неровная (Иванова) Нина Андреевна

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Место рождения

СССР, Псковская обл

Дата рождения

15.11.1928

Дата смерти

15.03.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1928

Отец: Иванов Андрей

Мать: ?

СССР, Псковская обл
Работа или профессия
С ?.06.1943 по ?.11.1943
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рабочая склада во время блокады Ленинграда | Продовольственный склад №2085
Рождение ребёнка
04.01.1949

Дочь: Дикарева Лариса Владимировна

Отец ребёнка: - ?-

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
1953

Муж: Неровный Владимир Игнатьевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1954

Сын: Неровный Евгений

Отец ребёнка: Неровный Владимир Игнатьевич

Работа или профессия
С 27.08.1966 по 1989
Каменногорск, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Зав. хоз больницы | Каменногорская Городская Больница
Место жительства
После 1985
Место жительства
По 1985
Каменногорск, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
15.03.2009
Каменногорск, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Каменногорск, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
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