Неровная (Иванова) Нина Андреевна
Место рожденияСССР, Псковская обл
Дата рождения15.11.1928
Дата смерти15.03.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1928
Отец: Иванов Андрей
Мать: ?
СССР, Псковская обл
Работа или профессия
С ?.06.1943 по ?.11.1943
Рабочая склада во время блокады Ленинграда | Продовольственный склад №2085
Рождение ребёнка
04.01.1949
Дочь: Дикарева Лариса Владимировна
Отец ребёнка: - ?-
Бракосочетание
1953
Рождение ребёнка
1954
Сын: Неровный Евгений
Отец ребёнка: Неровный Владимир Игнатьевич
Работа или профессия
С 27.08.1966 по 1989
Зав. хоз больницы | Каменногорская Городская Больница
Место жительства
После 1985
Место жительства
По 1985
Смерть
15.03.2009
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно