Цыганов Карп Степанович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864 ст.
Мать ребёнка: Цыганова Феодосия Викуловна
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Цыганова Феодосия Викуловна
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Цыганова Феодосия Викуловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Цыганова Феодосия Викуловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно