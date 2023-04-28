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Цыганов Карп Степанович

Место рождения

Челмодеевский Майдан, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Челмодеевский Майдан, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1864 ст.

Сын: Цыганов Петр Карпович

Мать ребёнка: Цыганова Феодосия Викуловна

Челмодеевский Майдан, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1869

Сын: Цыганов Степан Карпович

Мать ребёнка: Цыганова Феодосия Викуловна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Цыганов Семен Карпович

Мать ребёнка: Цыганова Феодосия Викуловна

Челмодеевский Майдан, Инсарский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыганов Федор Карпович

Мать ребёнка: Цыганова Феодосия Викуловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цыганова Феодосия Викуловна

Смерть
Неизвестно
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