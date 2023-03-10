Савельева Прасковья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева Прасковья Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Савельев Александр Старший

Отец ребёнка: Савельев Михаил Евдокимович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Савельев Александр Младший

Отец ребёнка: Савельев Михаил Евдокимович

Рождение ребёнка
1900

Сын: Савельев Василий Александрович

Отец ребёнка: Савельев Михаил Евдокимович

Смерть
1932
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