Савельева Прасковья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846
Дата смерти1932
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846
Отец: Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Сын: Савельев Александр Старший
Отец ребёнка: Савельев Михаил Евдокимович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Савельев Александр Младший
Отец ребёнка: Савельев Михаил Евдокимович
Рождение ребёнка
1900
Сын: Савельев Василий Александрович
Отец ребёнка: Савельев Михаил Евдокимович
Смерть
1932