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Степанова Клавдия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1932

Дата смерти

20.06.1995 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1932

Отец: Михаил

Мать: Фекла

Рождение ребёнка
30.08.1954

Дочь: Степанова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Степанов Василий Павлович

Рождение ребёнка
20.08.1956

Сын: Степанов Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Степанов Василий Павлович

Рождение ребёнка
29.07.1967

Сын: Степанов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Степанов Василий Павлович

Смерть
20.06.1995 ст.