Степанова Клавдия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1932
Дата смерти20.06.1995 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.08.1954
Дочь: Степанова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Степанов Василий Павлович
Рождение ребёнка
20.08.1956
Сын: Степанов Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Степанов Василий Павлович
Рождение ребёнка
29.07.1967
Сын: Степанов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Степанов Василий Павлович
Смерть
20.06.1995 ст.