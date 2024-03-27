Ишмухаметов Исмагил Исянгулович
Место рожденияд.Тюканово
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1928
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ишмухаметов Исянгул Ишмухамет Улы
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ишмухаметов Мирсаяф Исмагилович
Мать ребёнка: Ишмухаметова Хадича
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ишмухаметова Хадича
Рождение ребёнка
1892
Сын: Ишмухаметов Мирхайдар Указной Мулла Исмагилович
Мать ребёнка: Ишмухаметова Хадича
Рождение ребёнка
1903
Сын: Ишмухаметов Нугуман Исмагилович
Мать ребёнка: Ишмухаметова Хадича
Смерть
Около 1928
Похороны
Неизвестно