Ишмухаметов Исмагил Исянгулович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИшмухаметов Исмагил Исянгулович

Ишмухаметов Исмагил Исянгулович

Место рождения

д.Тюканово

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1928

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ишмухаметов Исянгул Ишмухамет Улы

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ишмухаметов Мирсаяф Исмагилович

Мать ребёнка: Ишмухаметова Хадича

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ишмухаметова Хадича

Рождение ребёнка
1892

Сын: Ишмухаметов Мирхайдар Указной Мулла Исмагилович

Мать ребёнка: Ишмухаметова Хадича

Рождение ребёнка
1903

Сын: Ишмухаметов Нугуман Исмагилович

Мать ребёнка: Ишмухаметова Хадича

Смерть
Около 1928
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.