Полюдова (Дьяченко) Александра Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полюдова (Дьяченко) Александра Павловна

Место рождения

Васильцовка, Новоселовская волость, Уфимский уезд

Дата рождения

22.04.1906

Дата смерти

21.06.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АХ
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Место
Комментарий
Рождение
22.04.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильцовка, Новоселовская волость, Уфимский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1933

Дочь: Хренникова Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Полюдов Николай Васильевич

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Место жительства
Неизвестно
Васильцовка, Новоселовская волость, Уфимский уезд
Смерть
21.06.1994
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан