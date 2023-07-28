Полюдова (Дьяченко) Александра Павловна
Место рождения
Дата рождения22.04.1906
Дата смерти21.06.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1933
Дочь: Хренникова Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Полюдов Николай Васильевич
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.06.1994
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан