Лысенков Николай Алексеевич
Место рожденияКурская область, Б-Полянский район, деревня Михайловка
Дата рождения30.07.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1934
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Атаева (Лысенкова) Галина Николаевна
Мать ребёнка: Лысенкова (Володина) Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысенков Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Лысенкова (Володина) Мария Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лысенков Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Лысенкова (Володина) Мария Сергеевна
Бракосочетание
18.02.1961
Рождение ребёнка
06.04.1963
Дочь: Семендяева Вера Николаевна
Мать ребёнка: Лысенкова (Володина) Мария Сергеевна
Смерть
Неизвестно