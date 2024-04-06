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Лысенков Николай Алексеевич

Место рождения

Курская область, Б-Полянский район, деревня Михайловка

Дата рождения

30.07.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1934

Отец: Лысенков Алексей Данилович

Мать: Лысенкова Татьяна Трифоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Атаева (Лысенкова) Галина Николаевна

Мать ребёнка: Лысенкова (Володина) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысенков Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Лысенкова (Володина) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лысенков Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Лысенкова (Володина) Мария Сергеевна

Бракосочетание
18.02.1961

Жена: Лысенкова (Володина) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
06.04.1963

Дочь: Семендяева Вера Николаевна

Мать ребёнка: Лысенкова (Володина) Мария Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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