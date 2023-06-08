Елизавета Авакумова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлизавета Авакумова

Елизавета Авакумова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1891

Муж: не указан

Восприемник
13.06.1893 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 13.06.1893 Калихновщины Марфа Андреевна Калихновщины отец крестьянин Андрей Леонтьевич Калихновщины мать жена Параскева Павловна Вилина крестьянин Захар Васильевич Калихновщин... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Смерть
Неизвестно