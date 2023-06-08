Елизавета Авакумова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1891
Муж: не указан
Восприемник
13.06.1893 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 13.06.1893 Калихновщины Марфа Андреевна Калихновщины отец крестьянин Андрей Леонтьевич Калихновщины мать жена Параскева Павловна Вилина крестьянин Захар Васильевич Калихновщин... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Калихновщина, Гдовская волость, Гдовский уезд
Смерть
Неизвестно