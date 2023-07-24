Короленко Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1969
Сын: Короленко Владимир Павлович
Мать ребёнка: Короленко Баранова Мария Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Короленко Виктор Павлович
Мать ребёнка: Короленко Баранова Мария Игнатьевна
Смерть
1998