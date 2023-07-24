Короленко Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Короленко Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1969

Сын: Короленко Владимир Павлович

Мать ребёнка: Короленко Баранова Мария Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Короленко Виктор Павлович

Мать ребёнка: Короленко Баранова Мария Игнатьевна

Смерть
1998