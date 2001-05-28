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Майер Арина Александровна
Майер Арина Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.05.2001
Пол
Женский
Отец
Майер Александр Викторович
1971 г.р.
Мать
Майер Ольга Александровна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.2001
Отец:
Майер Александр Викторович
Мать:
Майер Ольга Александровна
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