Охохонина (Шабурова) Любовь Флегонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Охохонина (Шабурова) Любовь Флегонтовна

Место рождения

Краснознаменское, Мишкинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

20.03.1956

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1956

Отец: Шабуров Флегонт Иванович

Мать: Шабурова Тамара Ивановна

Краснознаменское, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
28.07.1975

Дочь: Небогатова (Охохонина) Светлана Викторовна

Отец ребёнка: Охохонин Виктор Алексеевич

Курган, город Курган, Курганская область
Рождение ребёнка
15.01.1979

Сын: Охохонин Александр Викторович

Отец ребёнка: Охохонин Виктор Алексеевич

Курган, город Курган, Курганская область

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