Охохонина (Шабурова) Любовь Флегонтовна
Место рождения
Дата рождения20.03.1956
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1956
Отец: Шабуров Флегонт Иванович
Мать: Шабурова Тамара Ивановна
Рождение ребёнка
28.07.1975
Дочь: Небогатова (Охохонина) Светлана Викторовна
Отец ребёнка: Охохонин Виктор Алексеевич
Рождение ребёнка
15.01.1979
Сын: Охохонин Александр Викторович
Отец ребёнка: Охохонин Виктор Алексеевич