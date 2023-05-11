Мартынович (Забавская) Арина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынович (Забавская) Арина Гавриловна

Место рождения

Ялча, Червенский район, Минская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Забавский Гаврила Данилович

Мать: ?

Ялча, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
Около 1823

Муж: Мартынович Самус

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Мартынович Кузьма Самуилович

Отец ребёнка: Мартынович Самус

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
13.11.1827

Сын: Мартынович Лазарь Самуилович

Отец ребёнка: Мартынович Самус

Черноградь, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
Около 1831

Муж: Зинович Леон Артемьевич

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Ефросинья Леоновна

Отец ребёнка: Зинович Леон Артемьевич

Черноградь, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно
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