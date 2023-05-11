Мартынович (Забавская) Арина Гавриловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Забавский Гаврила Данилович
Мать: ?
Бракосочетание
Около 1823
Муж: Мартынович Самус
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Мартынович Кузьма Самуилович
Отец ребёнка: Мартынович Самус
Рождение ребёнка
13.11.1827
Сын: Мартынович Лазарь Самуилович
Отец ребёнка: Мартынович Самус
Бракосочетание
Около 1831
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Ефросинья Леоновна
Отец ребёнка: Зинович Леон Артемьевич
Смерть
Неизвестно