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Федосов Фирс Иванович

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Место рождения

Курганцы, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Федосов Иван Титович

Мать: Федосова Фекла Федоровна

Курганцы, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Федосов Наум Фирсович

Мать ребёнка: Федосова Евдокия Петровна

Курганцы, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1815

Сын: Федосов Карп Фирсович

Мать ребёнка: Федосова Евдокия Петровна

Курганцы, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Федосов Руф Фирсович

Мать ребёнка: Федосова Евдокия Петровна

Курганцы, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосова Евдокия Петровна

Смерть
Неизвестно
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