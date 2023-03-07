Федосов Фирс Иванович
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: Федосов Иван Титович
Мать: Федосова Фекла Федоровна
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Федосова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Федосова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Федосов Руф Фирсович
Мать ребёнка: Федосова Евдокия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно