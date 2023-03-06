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Романов Григорий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1892

Отец: Романов Дмитрий Петрович

Мать: Полянская Агрипина Дмитриевна

Бракосочетание
15.01.1912

Жена: Романова Ольга Андреевна

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Поручителе: по женихе:с. Серединовки крестьянин Николай Николаевич Романов; по невесте крестьяне с. Понзарей Иван логинович Воронин, Никанор Георгиевич Кокорев Метрические книги с. Серединовки Ф.1049 ... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1933

Сын: Романов Анатолий Григорьевич

Мать ребёнка: Романова Ольга Андреевна

Смерть
Неизвестно
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