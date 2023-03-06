Романов Григорий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1892
Бракосочетание
15.01.1912
Жена: Романова Ольга Андреевна
Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Поручителе: по женихе:с. Серединовки крестьянин Николай Николаевич Романов; по невесте крестьяне с. Понзарей Иван логинович Воронин, Никанор Георгиевич Кокорев Метрические книги с. Серединовки Ф.1049 ... Показать все
Рождение ребёнка
01.10.1933
Сын: Романов Анатолий Григорьевич
Мать ребёнка: Романова Ольга Андреевна
Смерть
Неизвестно